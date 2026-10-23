作为一个记者，只要站在新闻现场，总是无法轻易抽身而退。

现场，是一个不断“逼迫”记者作出判断的地方。快一步，还是慢一步？写实，还是保留？点到为止，还是彻底揭露？

在课堂里，这些问题或许会被包装成“新闻伦理”；在职场上则成为了“专业操守”。但在现实的采访中，只剩下几秒的犹豫空间。

退出前线，我静下心来，逐渐了解，新闻不只是“发生了什么”，而是“如何看待发生了什么”。

理论上，新闻强调客观、中立、平衡。实际上，每一次取舍，经已包含了立场。决定访问谁、选择哪个画面、哪一句话作为主题等等，背后无不隐藏着个人的判断，还有新闻价值的考量。

我曾以为，只要忠于事实，良知自然会站在我这一边。后来才明白，事实并不会自动发声，它需要被挑选、被排列、被解释。而在这个过程中，良知并不是高声疾呼的正义使者，而是在深夜反复敲击内心的低语。

意外新闻组的工作最残酷之处，并非目睹悲剧或血淋淋的尸体，而是必须在悲剧或命案面前保持“专业”。我不得不冷静地记录哭声、血迹、失序的现场；不得不在截稿时间之前，把涉案人的人生压缩成几百个文字。

有些罪案现场，让我深深感受到各式各样的撕裂，作为普通人，我很想停下来，但作为记者，我不能失责。

新闻理论教我“保持距离”，现场却提醒我：站得越远，越安全；站得越近，越易受伤，也越难“假装”中立。

于是，我开始反思：新闻究竟是为了公众知情，还是为了满足阅读需求？是真相的呈现，还是情绪的消费？在流量与版位的挤压下，所谓“重要新闻”，是否早已悄然变质？

这些问题，没有标准答案。

我渐渐明白的是：新闻工作的价值，不在于是否完全客观，因为那几乎是不可能的；而是在于是否清楚自己站在什么位置，是否愿意为本身的选择负责。

我始终认为，新闻不是镜子，它更像是一扇窗。记者决定窗框的大小、角度与方向，而读者看到的世界，经常便是这样被限定在这个框框之内。

很多年以前，我已不再奢望新闻能改变现实。它能做的，或许只是为现实留下较为诚实可靠的注脚。在喧哗、偏见与遗忘之间，不说谎，不滥情，不违背良心。

这，也是我一次次出出进进罪案现场之后，仍愿意长期留在意外新闻组的原因。