“能健康，也能减轻家人的负担…”

分享信息：现代人生活节奏紧凑，生活中接触环境污染物的机会也不少，从呼吸的空气、日常用品到每天的饮食，都可能成为环境毒素的暴露来源。对于环境毒素影响下没来由地疲倦或反复过敏等问题，营养师提醒，与其急着买昂贵的“排毒”保健品，不如先“从源头减少毒素接触”与“吃些帮助排毒的食物”做起，透过均衡饮食与良好生活习惯，帮助身体维持正常代谢与排除功能。

生活中的污染物可能在不知不觉中增加身体负担，常见来源包括：一、塑胶制品：瓶装水、塑胶容器及外带饮料杯，都是常见接触来源，尤其塑胶遇热或不当微波时，更应注意使用方式；二、过期食品：食物若保存不当或存放过久，可能滋生细菌或霉菌毒素，在不知情下食用，可能增加健康风险。

营养师建议，与其依赖单一的排毒食物，更重要的是维持饮食多样化，适量摄取一些食材，例如：一、益生菌：部分特定菌株有助维持肠道健康；二、青花椰苗：助提升肝脏第二阶段解毒功能；三、海带：富含水溶性膳食纤维，可加速有毒物质排出，以及四、薑黄：含有薑黄素等植化素，可保护肝脏，具抗氧化特性。如果经常出现胀气、腹泻、便祕等情况，应留意饮食与生活习惯，必要时寻求医疗协助。

·正当

养生之道，在于五点：

一、正当的饮食：佛经说：“夫欲食，譬如人身病服药，趣令其癒，不得贪着”；饮食譬如吃药，是吸取其中的养分，以养护身体。所以在饮食上要注意：多菜少肉、多澹少盐、多果少糖、多嚼少食，并且要定时定量，使内脏清爽。

二、正当的工作：正当的工作是积极和利益社会大众的，很多人觉得工作辛苦、有压力，那是因为把工作当成赚钱途径、沽名之道，自私自利，难免厌倦。如果在工作蕴含了慈悲喜舍，供养了善心法味，给人信心，给人欢喜，给人希望，给人方便，把工作当成法布施，就很快乐了。

三、正当的生活：对于衣食住行，一切都要如法，不徇私、不邪僻，正当的过日子。佛教讲修行，就是在生活上修，一直修到身心密密处。

四、正当的行为：行为端正，心中光明磊落，没有烦恼忧愁，这是养生的正途。

五、正当的做人：人身，不过是四大所造精血之体，终将坏灭，看得透，看得破，做人便能不贪五欲六尘，不着五蕴三界，有正当的人生观。

·精神

身体方面的保健固然要紧，精神方面的保健也不可缺少。精神保健原则，能以一首诗偈总结：“一要心不贪念不讨巧；二要意不颠倒自知晓；三要慈悲和蔼不减少；四要安然自在不争吵；五要数息观心真正好；六要宽宏大量是个宝；七要放下名利不烦恼；八要心生欢喜不觉老；九要禅悦法喜不可少，以及十要去欲无私不计较。

希望大家都能重视身体和精神的保健。所谓“留得青山在，不怕没柴烧”，我们能健康，不仅自己安乐，也能减轻家人的负担，这是个人之福，也是社会之福。