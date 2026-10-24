收到的“进藏确认函”里，职业那一栏填着“退休人员”。我还没到法定退休年龄，但不能算是“长期失业”，只好当“退休人员”了。根据《联合早报》在9月22日的报道，“长期失业”指的是：积极求职却仍持续失业至少25周的群体。七年前离职后就没有积极求职过，就那么“若无闲事挂心头，便是人间好时节”地躺平着……粗茶淡饭，日子也就这么过了。

七年前任职的美国公司被一家财团收购后，CEO（首席执行官）跑得快，先溜了。他应该是哼着小曲走的，促成了公司被收购，拿了好处，刚离开就成了另一家公司的CEO。CEO走后轮到我的上司，COO（首席营运官）。他走前从美国加州硅谷打电话来道别，听说我不辞职，打算留到最后一分钟来争取团队里的人少被裁，多拿点赔偿时说，这就对了。

新上司一上任就要求交出裁员名单，我当时负责公司全球的制造营运，对他说，要拟定裁员名单，就得知道公司未来的策略是什么，才能规划相应的人力资源。他不说，我也就按兵不动。最后美国、巴西、德国、法国、新加坡、马来西亚、台湾和中国大陆总共十个团队（在美国有三个团队）中，我一个名字也没有交上去，心里明白这么对着干，也就是把自己的名字给塞进了他们的裁员名单里。