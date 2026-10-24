“化人家的一点善心…”

分享故事：吝啬的大财主收集了很多古董，展示给大家看，妙喜（南宋禅师）也来开眼界。看完收藏品后，妙喜向财主说：”这些古董不算最有价值。我有三件人间奇珍殊宝，敢夸举世无匹！这三件宝贝，一是孔子的拐杖，二是周公的帽子，三是文王吃过的饭碗，全都价值非凡！”财主一听，大喜过望：”哇！太好了！可不可以让给我？”

妙喜说：“可以是可以，不过，你买得起吗？一千两银子一件！”财主拨拨算盘，因太想得到宝物就答应了。回家后，他怕妙喜反悔，立刻派人携三千两银子去换宝物。妙喜不动声色，悄悄吩咐徒弟到后院拆下一只旧桌脚，找一顶妙喜冬天戴的济公帽和一个喂猫的破饭碗，着人带回去给财主：”这就是孔子的拐杖、周公的帽、文王的饭碗了！请上复你家老爷便是。”来人不敢作声，捧了回去果然换来财主一顿臭骂：”混账的东西！这哪里是什么宝物？明明是一截桌脚、一顶旧帽、一个破碗嘛！”