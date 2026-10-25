“创新不一定要改天换地…”

分享故事：12岁韩国五年级小学生金智温，将日常所用的手机气囊支架（GripTok）巧妙改造成了“紧急防毒面具”，并凭此项目夺得韩国学生发明展览会的最高荣誉“总统奖”。

她的发明初衷源于两年前韩国京畿道富川市发生的一场造成7死12伤的饭店火灾。金智温在新闻中看到受困旅客在最后关头只能打电话向家人诀别，内心深受震撼。她在消防局调研时了解到，火场中最致命的往往不是火焰，而是扩散速度极快的有毒浓烟。虽然官方逃生指南建议使用湿毛巾捂住口鼻，但如果在睡梦中惊醒，人们根本没时间去寻水和毛巾；相反，现代人几乎手机不离身，床头往往就放着手机。

之后，金智温就利用“手机不离身”的特性，对手机背面的气囊支架进行改造，她在气囊支架内部巧妙地结合了活性碳纤维与织布滤材。之后，一个平时只是追剧用的手机架，在火灾突发现场就派上用场了，只需将气囊支架拉开，它就能瞬间延伸成一个符合人体工学的便携式微型呼吸面具。灾民只需将其扣在口鼻处，就能过滤掉浓烟中的部分有毒气体，为逃生或等待消防员救援多争取到数分钟至十几分钟的宝贵时间。

金智温表示：”好的发明不一定复杂，也可从身边最熟悉的东西开始。”这个极具温度与创造力的发明也展现了她对生命的关怀，更颠覆了大众对“手机支架”的认知，获得极高赞誉。金智温也获300万韩元（约2830新元）奖金，她决定将全数款项捐予发展中国家，希望借此帮助更多有需要的贫困儿童，展现出善心和大爱。

·萌芽

佛家常说：“一沙一世界，一叶一菩提”；世间伟大的智慧，藏在我们对众生的关怀与日常的细微处。我们常抱怨自己力量微小，改变不了世界。其实，创新不一定要改天换地，只要心存慈悲，把眼光投向身边最熟悉的人与事，即便是像手机支架这样的一粒“微尘”，也能在关键时刻化作渡人的法船；心念一转，万物皆可度人。

在日常生活中，我们一句随喜赞叹的善言、一个举手之劳的搀扶，乃至一个温和的微笑，这些微不足道的“小处”，其实就是善因的萌芽。正如一盏微弱的油灯能照亮千年暗室，点滴的善良与慈悲汇聚起来，便能成就终生的幸福，为人间带来光明。

·明灯

人生最美、最有价值的事，就是心中有一盏明灯。如果我们每个人心里都点亮一盏慈悲和智慧的灯，点亮一盏欢喜和信仰的灯，让内心有了欢喜、信仰，其实比世界上有形的财富更为重要。我们更要为社会、为全世界点亮一盏和谐的灯，点亮一盏彼此尊重的灯，大家仰仗着这盏灯，互相尊重，彼此包容，共同创造一个美好的地球。

然而，想要点亮这盏灯，我们就得从自己的心里制造光明的见解、芬芳的思想、洁淨的观念，生产阳光、空气、淨水般的思想，踏实的做事，用心的学习，快乐的生活，必能拥有丰美而光明的人生。