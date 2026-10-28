要放下不愉快的事情，就要反复地提醒自己不要再提起，不快才会随着时间渐渐被淡忘，心中的芥蒂和尴尬也会慢慢消散。

人们之所以有心结，气愤难消，皆因放不下；又因往事时时被提起，使伤口无法愈合，心结无法解开；这种情况下，如何放得下、想得开呢？再多的时间，也只能加深仇恨，累积怨气而已；对重修旧好，一点帮助也没有，真的。

人的一生，或多或少都会与某人有过嫌隙，不是你对不起人，就是人家对不起你。只要不再强调那个过失，不再发誓老死不相往来，等时过境迁，不快之事一定会随风而逝，死捉着不放，只会苦了自己。既然时间是最好的良药，何苦执着于过去？

最近与故友重逢，喜闻有人冰释前嫌，握手言欢；欣慰非常，感悟是：大家都走过岁月，变得成熟、稳重了，再大再多的芥蒂，也会随着时间的流逝而渐渐淡忘，或许还会后悔当初为何要白白浪费若干年，彼此不相往来。

如今回首前尘往事，也只能沧海一声笑，我们都忘了是为了哪桩事（可见是多么芝麻绿豆的事），竟让彼此不相往来那么久。想起都觉得好笑，也觉得当初实在不该如此。唉，没当初的自以为是，又哪来现在的成熟稳重呢？

我觉得，只要不把恩恩怨怨反复地提起，就不会因印象过于深刻而无法释怀。有时真的是一句无心之话，或一个无意之举，让彼此有了芥蒂与心结，而演变成形同陌路，实属可惜！

只要不再反复提起，伤痛或过节总会有慢慢愈合或释怀的一天，那么再见也还是朋友，不是很好吗？再说，大家曾经携手共度年轻岁月，拥有深厚的情感与友谊，若就这么断了往来，不觉得难过吗？