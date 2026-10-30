10月17日法国全国大游行后的星期一，某南洋游客打算参观卢浮宫，抵埗远远望见玻璃金字塔外没有预期的人山人海，芳心不禁暗喜，走近才发现原来临时闭馆，不得其门而入，只好悻悻然打道回府。传讯息报告，“倒霉极了，卢浮宫今天罢工”，嫉假消息如仇的我收到马上更正：“不是罢工，是学生群起堵塞出入口，场馆不得不关上大门以防意外。”你看，市面上的谣言就是这样烧起来的，星火燎原，小小误会经过以讹传讹，被逼停止营运转瞬变成员工集体支持抗议运动，从此便百辞莫辩水洗不清了。

南洋游客犯错虽然毫无恶意，一不小心也会造成历史混乱，居心叵测者使出洪荒之力加盐加醋，破坏可以去到什么地步真是天知道。游行如家常便饭，烽烟四起固然值得担心，更可怕的是谣言四起，外界报道充斥太多道听途说，太多不怀好意的抹黑，太多借题发挥的种族仇视，太多幸灾乐祸的骑劫，遗害罄竹难书。至于游客听完地头虫解释，眨眨眼睛询问“关了大门，是否表示侧门仍然开放”，则未免太不明了法国国情了：借头借路放一天半天假的良机，你以为他们会轻易让它溜走？哈哈哈。

不过说到底，就算在巴黎生活几十年，我亦不敢奢望成为法国人肚里的蛔虫，不但有些行为费煞思量，有些非行为也实在百思莫解。就以10月17日游行失控作例子，先前数周学生示威的确和平，小朋友众志成城诉求改善学习环境，好歹称得上温良恭俭让，可是一旦黄背心宣布拔刀相助，商店位于游行路线的店家怎么一点戒心也没有？早年运动被视作守护神的黑衣幪面人，已经变质不是常识吗，渗入非法之徒打家劫舍既是目标也是结果，如今恐怕只配动用“如蚁附羶”形容矣，警报没有自动响起，莫非危机感应器严重失灵？