月前学友江柏炜教授告知10月中要举办第六届的“金门线上学堂”，再度邀请我做讲座，建议谈谈马来西亚槟城与新加坡华人文化遗产的保存与活化。接到任务后思考具体要讲些什么。2022年线上学堂初登场时，我介绍了冠病疫情前带领国大建筑系学生走访闽南的侨乡行；2023年再度开讲时，正值《林氏大宗祠九龙堂·祖德宗功》一书发布之际，分享了对于祖先牌位的研究。时隔三年，是时候讲讲进行中的槟城福建公冢研究，正值百年适成亭落成140周年，拟定题目——“探寻南洋第一冢亭：槟城福建公冢之百年适成亭”。

确定线上学堂的讲题后，将会议链接发给槟城联合福建公冢，他们决定以地主之谊举办同一主题的线下讲座与导览，邀请马来西亚新纪元大学的白伟权博士共同登台，讲座时间定在10月31日周六晚间，地点设在槟城近年崛起的艺术、创意与文化空间CoEx，11月1日上午在峇都眼东福建公冢举行现场导览。

虽然有关百年适成亭的研究成果陆续通过不同渠道刊发，与观众面对面的演讲是大不相同的呈现方式，定下心来梳理三年来从狮城到槟城的研究之路。很多年前曾两度到槟城旅游，我对于华人庙宇祠堂店屋林立的乔治市并没有产生研究兴趣。2020年开始研究本地的林氏大宗祠九龙堂，意外地发现大捐款人之一的林萃龙是出生成长于新加坡的南来第二代，1913年在本地医学校毕业考获行医执照后前往槟城工作，在那里落地生根。为了解林萃龙医生的事迹，2023年2月22日前往槟城首次拜访其幼子拿督斯里林苍吉建筑师，他提及外公谢琦意比祖父林清沙更有名望……我对于槟城华族历史与墓葬萌发强烈的好奇心。