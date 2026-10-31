写稿的这一天是星期二，一早醒来窗外明晃晃的，阳光干净得近乎一尘不染，竟有些恍惚，感觉不真实。怎么说呢？接连数周的烟霾天，让人一时之间几乎都忘了，原来阳光明媚树绿天蓝是怎一番的良辰美景。

阳光如此沛然，真是久违了。靠着窗望着外头的景致，蓝终于是湛湛的蓝，绿终于是油油的绿，白终于是皑皑的白，心情也终于是悠悠的好。其实阳光一直都在，之所以感觉格外明亮，只因抹除了灰蒙蒙的悬浮烟霾。风向改变，加上前两日的及时好雨，让岛国得以喘口气，找回本来的日常节奏。由于近期霾害的耽误，多少左右了创作的兴致，原本打算按季节转换，以插画方式也为岛国换季的创作计划，迟至霜降节气之后，才画了这一幅入秋图。已是10月底，算是晚了，下一个节气就是立冬，幸好还来得及赶上秋末的尾端，让岛国在画中也披上金秋的彩妆，满足一回秋高气爽想象中的美好。

岛国最不缺的就是日光，一年到头皆为盛夏，偶尔一场滂沱大雨让天气短暂降温转凉，就足以让人们欢喜好一阵。所以我们应该理解不了缺少日光的郁闷吧？那天偶然听闻一则用镜子借阳光的趣闻，那是挪威一处叫Rjukan的山谷小镇，中译名为留坎、尤坎或吕坎，由于受限于高纬度的地理位置，加上前后两面高山夹击，谷底小镇每年来到秋冬两季，也就是约9月底到隔年3月尾，足足大半年的光景，当地人都生活在晒不到阳光的日子里。然那还不是最郁闷的，因为晒不到不等于见不到，那半年镇上的居民只要一抬头，还是可看到阳光照射在高耸的山壁上，形成光暗分明的横切景象，太阳爬得不够高，大部分始终被群山遮挡，山顶明亮，山腰以下阴暗。温暖的阳光分明就在前方，就这么的可望，却触不可及，那才是真正的煎熬。