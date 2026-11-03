这几年，我住过一些建筑师介入改造的乡村民宿，体验绝佳。徽州地区是中国最美的区域之一，尤其是歙县、黟县的村落风光，依山傍水，白墙黑瓦，简直就如中国传统水墨画一般。十月初，我和朋友去黟县古筑村“伫望于野”民宿住了三晚，白天有时去周边村落转转，有时就在民宿自设的“柿外茶院”（庭院有一棵古柿树）喝茶聊天，这个饮茶空间美极了，风景四季变化，可透过玻璃墙看花、听雨、望月、赏雪，实在妙不可言。

古筑村紧挨着黄村，晚清篆刻家、“黟山派”开山祖师黄士陵就是黄村人。这一带明清时期经济文化尤为发达，素有“金黄村、银古筑”之称。2008年，古筑村与黄村合并为“古黄村”。黄村和古筑村作为村名消失了，但作为文化地名却是永存的。

黟县及整个徽州地区拥有丰富的自然资源，这里盛产竹笋、石耳、黑毛猪及火腿、黑鸡、香榧、山核桃、茶干、茶叶、桑蚕、粮食和中药材，近年来还发展了黑玉米、油茶、黄精等特色产业。我们在民宿吃了几餐饭（尤其是早餐），就是徽州家常菜：石耳炒鸡蛋、野蕨菜炒肉丝、凉拌莴笋、笋干豆腐煲、野芹炒香干、煮毛豆、蒸毛芋头、黑玉米、南瓜粥等，滋味别提多悠长了。每个人的一生，要吃无数餐饭，能留下记忆的并不多，在“伫望于野”那三天，每一餐都印象深刻。我认真想了想，他们的菜品以山野食材为主，都是有机食品，这是决定性的因素。徽州的天然食材，暗合了南宋林洪《山家清供》的概念，追求清淡雅致，融合药食同源、药膳养生理念。