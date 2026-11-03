去年9月份，淡滨尼天地委托我们制作一场新谣演唱会，恰逢这一年台湾的民歌运动庆祝50周年，民歌演唱会在宝岛非常活跃地四处开唱。身在岛国喜欢校园民歌的我们，也开始怀念起那些年风花雪月的美韵隽词。

于是我向活动负责人建议，希望可以呈现一场结合新谣与民歌的久违演出，让这两个音乐历史缘分深远密切的许多好歌经典，再度通过歌手们美妙的歌声悠扬响起。那个夜晚很难忘，台湾民歌界难得同台的三大代表歌手齐豫、潘越云和郑怡，联同本地众多不同世代新谣歌手热闹欢聚一堂，于星空下为5000名赴约的知音朋友们带来了充满回忆感动的歌之盛宴。

台湾民歌的诞生元年始于1975年，由去年刚离世的杨弦在中山堂一场自创歌曲作品发表会而从此吹响了民歌运动的音符号角，掀起“唱自己的歌”创作风潮的先声。那时候，1960年代后出生的我们大多都还在学校念书，喜欢听歌是学子之间有默契自选的课外活动。一些有文字和音乐创作力以及能掌握乐器的同学们，开始有灵感地跃跃欲试。于是校园里的一些角落如课室，食堂、操场或是亭子，渐渐地有旋律词句的活水荡漾涌现，创作演唱的火苗逐点燃起，从校园内延伸飞扬。