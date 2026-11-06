这些年来到访日本的次数少说也有20回，唯独还没来过九州，虽然早已耳熟能详那首《长崎今日又下雨》歌曲。经典日语演歌《长崎今日又下雨》（長崎は今日も雨だった）表达了一段失落的恋情与忧伤的情感，其华语知名改编版包括邓丽君演唱的《泪的小雨》。

长崎，一座充满悲喜剧的古城，从古代最早对外开放的繁荣商埠，到第二次世界大战不幸遭遇原子弹的悲剧城市，走过一段起伏跌宕的历史岁月。1945年8月6日，美国轰炸机在广岛投放第一颗原子弹，发动二次世战的日本皇军仍拒不投降，三天后的8月9日11点2分，第二颗原子弹在原定投放地点天候不佳下，临时改投长崎，注定长崎必须继广岛之后，为军国主义背负祸延三代的世纪大灾难，也为穷兵黩武的“蝗军“敲响了丧钟。

和平公园位于长崎市松山町的小山丘上。1951年完工的公园是为了祈求遇难者的灵魂安息及世界的永久和平所建。公园内设有和平祈念像、和平之泉和原子弹落下中心地碑。北村西望所作的“平和祈念像”高9.7公尺。指天的右手代表原子弹的威胁，水平伸展的左手则代表了和平。祈念像前方有直径18公尺的“平和之泉”，喷出的美丽水柱象征着鸽子和鹤的翅膀，献给暴露在热风中，饱受高温之苦缺水而亡的牺牲者。