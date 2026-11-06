近日，4岁的小男孩忙着对我们说“逾期”的事。买回零食饮料，他兴致勃勃翻找产品的逾期信息，然后报告：这饮料何时过期。上超市，他乐此不疲地随机抽样，查看巧克力、饼干究竟还有多长寿命。我好奇小男孩究竟如何得知这等常识？多数时候，当我们问他如何得知某种信息时，他都无厘头地回答：“我自己知道的。”怎么追究都无果。

我积极关注产品逾期这码事，已人到中年。本地法律明确规定，逾期的食品、药品，不得售卖。至于能食用否，是另一回事，没标准答案。草民们长期耳濡目染，终于养成查看产品逾期与否的生活习惯。尤其是商店里的特价品，价格诱人，或隐藏着即将逾期的陷阱——熊出没，注意！

产品标明有效期，最大的得益者是顾客。可惜它的位置不定，说明多是蝇头小字，老眼昏花的消费者忍不住以小人之心度君子之腹，以为厂家多半不怀好意，图谋削弱消费者的阅读意志。有些产品，只注明生产日期，该买该吃，自己拿捏。这片灰色地带，食用风险究竟多高，吃瓜群众如我者，多半不甚了了。