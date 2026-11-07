要说的，不是张碧晨唱的那首歌《见与不见》，“见与不见，不可再见，才叫人间……”要说的，是一位女诗人在2007年写的那首诗《见与不见》，原名《班扎古鲁白玛的沉默》，“你见，或者不见我，我就在那里，不悲不喜……”

网上流传这是六世达赖仓央嘉措的情诗。在去藏东南文化遗产博物馆的路上，方脸、光头、戴着一顶棕色牛仔帽、性格像鲁智深的西藏导游孙导说，这首诗的作者是来自广州的扎西拉姆·多多，一位曾追随17世噶玛巴大宝法王（藏传佛教噶玛噶举派、俗称“黑帽系”的最高宗教领袖）修行的佛教徒。不过不难理解为什么有人会把这首诗当成是仓央嘉措的作品，因为他用藏文写的《十诫诗》里就有“最好不想见，便可不相恋。最好不相识，便可不相思”（于道泉译）这风格类似的诗句。

五世达赖喇嘛最杰出的弟子桑结嘉措选了仓央嘉措，发觉他不适合当达赖喇嘛后，没有让他还俗，却继续严加管教，一意孤行，空有政治手腕和满腹经纶，却看不透，放不下。从他隐瞒五世达赖的圆寂，出兵拉达克，派人逼仓央嘉措的女友玛吉阿米的父母把女儿嫁出去，封了仓央嘉措情人达娃卓玛的酒馆，还秘密将她处死的种种……这位大喇嘛，不仅没有放下执着，还把贪嗔痴发挥得淋漓尽致，所作所为看不出有半点大乘佛法“度他”“慈悲“和“空性”的修行。也许拥有越多，就越不容易放下吧。