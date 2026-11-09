美国中期选举创造了许多历史性突破：美国首位非洲裔女性州长、得州首位拉丁裔女性州长、美国首位原住民女性州长、首位穆斯林联邦参议员以及首位公开同性恋身份的男性联邦参议员。这不仅是美国政治多元化的重要时刻，也是美国乃至世界女性不断突破政治和社会壁垒、创造历史的时刻。

与2024年总统选举的结果相比，得克萨斯州、堪萨斯州、爱荷华州、缅因州、俄亥俄州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的选举结果出乎意料。这些州翻蓝或许并不取决于选民对政党的政治认同，而是关乎普通民众对于执政党与日俱增的不满和失望。美国堪萨斯州的共和党参议员罗杰·马绍尔曾在中期选举之前预言，汽油价格将成为决定中期选举结果的关键因素，并威胁到他连任的前景。问题的关键在于，油价和生活成本在特朗普上任的这两年间，涨幅已经逐渐超出许多中产阶级的承受能力。

以纳什维尔为例，去年年初油价普遍在每加仑3美元多，甚至像Costco这类大型超市，还能提供每加仑2.9美元左右的汽油。然而，今年油价已经普遍涨到每加仑4美元以上。在公共交通并不发达和便利的城市里，人们出行主要依赖私家车。油价上涨无疑进一步加重了普通家庭的生活成本，更别提纳什维尔最高综合销售税率甚至高达9.75%。国际战争、关税战等的经济成本最终转嫁到了普通人身上。