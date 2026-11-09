加拿大歌手The Weeknd在香港启德主场馆的演唱会上，唱起致敬香港的新作。红白的巨大字母“Hong Kong”铺满整面巨屏，随之浮现的是维港的夜景、霓虹闪烁的街道、穿梭其间的红色的士（德士），在抽帧与慢门的镜头下，拖曳出一道道断续、滞涩的光影流线。失焦的人影在夜色中交错、重叠，又悄然消失。幽暗的隧道里，一辆红色轿车孤零零地驶过，落单的女子徘徊在城市的灯火之间，不知是在等待，还是寻找。恍若王家卫电影里的某个片段，满城繁华，满城寂寥，烟花会谢，笙歌会停。

这是一封写给香港的情书，歌里唱着，“It ends in tragic songs / I’m so used to whether it changes / So if you ever change your mind / I’m waitin’ in Hong Kong（最终都化作一首悲伤的歌， 我早已习惯这般变幻无常。 倘若有一天你改变了心意， 我仍会在香港等你）。然后，电子节拍与低回声线之间，忽然传来了王菲的《季候风》。那是来自1993年的声音，那时的王菲还叫王靖雯，歌声里满溢着1990年代粤语流行曲特有的忧郁与浪漫。

The Weeknd似乎喜欢在巡演中向不同城市的文化记忆致敬，此前在东京，他也曾选用《新世纪福音战士》的主题曲“A Cruel Angel’s Thesis”；而在香港，他选择了王菲。有趣的是，《季候风》原本也是一首改编歌曲，旋律来自台湾歌手张琼瑶演唱的《有一天我会》。