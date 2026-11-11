作为学术语，“生物多样性”（biodiversity）确实有点长又拗口，而且显得抽象艰涩。但生命多样性无所不在也无比重要。我们的食物、所需资源和生活环境的种种都来自生物多样性。人类要生存，不能没有生物多样性。生物多样性指的是生物与其环境形成的整体多样性，所以不仅是生物种类的繁多，还包括生物在不同环境下产生的各种生长、繁殖、栖息方式。

两周前因工作关系出席了在亚美尼亚首都埃里温举办的联合国生物多样性缔约国COP17大会。随行的有16名由我的工作项目资助到会场进行采访的各地记者。亚美尼亚主办方很用心，为媒体记者安排了两个宽敞的大厅作为媒体中心。但偌大的媒体中心多数时候入座率仅两成，据说今年前来采访的记者人数要比两年前的上个会议来得少很多。

媒体和政要一般更重视另一个COP，联合国气候变化大会。今年两个关乎自然生态的大会仅相隔两周，又在两个邻国（亚美尼亚和土耳其）举行，或许是生物多样性大会记者人数下滑的原因。更何况当今世界局势动荡，新闻头条屡换不新，让媒体应接不暇。保障生物多样性于是显得没那么重要急迫。