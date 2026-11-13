说出来或者你不信，百分百《歌声魅影》（即《歌剧魅影》）绝缘体如我，四十年来造访伦敦次数不知凡几，路经那座长期被改装成闹鬼场地的“英王陛下”剧院，稳如泰山的定力比柳下惠更犀利，从来不曾考虑内进一探究竟，但是根据同名原著改编的新版法国电影上市，纵使劣评如潮有口皆“悲”，居然心甘情愿跑到平日甚少涉足的右岸戏院，乖乖坐在观众席当了两个多小时光影囚犯。明知山有虎偏向虎山行，理由非常简单：听说全片在案发现场实地拍摄，非常好奇富丽堂皇的嘉尼耶歌剧院（又称加尼叶歌剧院）里闲人免进的角落，究竟神秘面纱会不会被狠狠撕下。

历年各种芭蕾舞团纪录片，在后台和排练室穿穿插插，揭露过不少门外汉喜闻乐见的画面，大小舞者倾巢而出的年度检阅（défilé），舞台幔帐一层层洞开，景深简直令人想起芭芭拉史翠珊名曲《在晴朗的一天你可以看见永恒》，幕后那间密室，应该就是传说中意不在酒的醉翁们和舞娘“相睇”的发展场，猎奇心愿可谓满足得七七八八。不过最后一颗禁果，迄今却未曾得尝。

当年拿破仑三世决定兴建新歌剧院，举国建筑师踊跃参加比赛，结果后起之秀嘉尼耶脱颖而出。扎稳马步准备将梦幻项目化为现实之际，破土奠基晴天霹雳：城市策划者指定的地皮，底下原来藏着汩汩水眼。乖乖不得了，勿说法国人缺乏“水为财”的美丽迷信，就算有，建筑地盘水汪汪委实败事有余，幸好吉人天相，经过半年努力不但克服了困难，更设计出具双重作用的地下泉，既可稳巩地基，储备水源也成为防火设施，万一祝融光顾立即派上用场。