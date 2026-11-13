近年来对于槟城历史文化产生兴趣，关注相关的档案文史资料，想要更多地了解当地的文物收藏，无奈的是槟州博物馆与艺术馆（Penang State Museum & Art Gallery）长期处于翻修关闭的状态，虽然有各种主题的民间博物馆，展品可谓琳琅满目，尤其是峇峇娘惹的物件，却未见系统的策展与文物介绍。终于盼到槟州博物馆与艺术馆在关闭十年之后重开，此次前往槟城出席联合福建公冢百年适成亭140周年落成纪念活动，决定前往一探。

槟州博物馆与艺术馆是分设在两处的历史建筑中，就建筑而言，已是非常值得参观的所在。位于法夸尔街（Farquhar Street）的博物馆，前身是创办于1816年的槟城大英义学（Penang Free School）的校舍；位于中路（Macalister Road）的艺术馆，其建筑是落成于1915年的爱德华七世纪念医院（King Edward VII Memorial Hospital），也就是槟城最早的产科医院。

此次慕名参观槟州艺术馆，也算是得偿夙愿。三年前为出版《林氏大宗祠九龙堂·祖德宗功》一书，追寻出生于新加坡的名医林萃龙前往槟城，寻访他的生平足迹，其中之一就是产科医院。1913年新加坡医科学校毕业获得行医执照后，林萃龙前往槟城任职于中央医院，很快辞职成立思明药房。1915年产科医院落成之际，作为当时少有的华人西医，他与各族执业医生承诺为该院的接受免费诊疗的患者提供义务服务。寻访到医院旧址时，十分庆幸建筑得到保留修复，却搞不清楚使用状况，探头探脑拍了几张照片后，被突然现身的门卫呵斥而离开。