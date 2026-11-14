入夜后走在樟宜海岸的步道上，远远能望见陆地高处的前樟宜医院楼群。旧址早已人去楼空，夜色里空洞窗棂如同一只只黑色眼睛直瞪海面，望久一点感觉有点渗人。然而次日，浴在晨早的阳光里，我俩又情不自禁地来到这座近百年建筑的正门外，隔着紧锁的铁栅大门向里好奇张望。

如切路一路向北，连接着芽笼士乃。拐过一个街区，便是另一番天地，眼前出现了马来高脚屋造型的屋脊，还有随处可见的传统编织图腾。周末清晨从酒店出发，循着烟火气钻进芽笼士乃巴刹二楼的熟食中心，学着邻座马来家庭的样子，要了两份椰浆饭——这样浓烈丰富的早餐还是头一回呢。饭后在商场里闲逛，见到寻觅许久的马来款式衬衫与长裙，心头一喜，年底聚会的着装没太费劲就备齐了。

弯弯曲曲的木栈道，沿着实里达蓄水池的岸线一路向前。我们来这条万态步行道走过数回，可宿在雨林深处倒是头一遭。晨光熹微之际，叽叽喳喳的鸟鸣声将我们唤醒。起身打开窗户、推开纱门，尚见薄薄雾气罩在水面。俄顷阳光洒下，晨岚渐散，眼前有如一幅纱幕被徐徐拉开，一个深浅交织的翠绿世界浮现在眼前……