我去过不少有特色的茶馆，静下来想一想还是最喜欢台北的紫藤庐。最近看到一则消息，紫藤庐创办人周渝出版了新书《一扇半开的门——茶世界中的自然与人文》，80岁的他不辞辛苦，到长沙、杭州、北京等地和当地茶友开讲座对谈，同时推销此书。我立马在京东网购了三本《一扇半开的门》（两本送朋友），也算是对周渝和紫藤庐的支持。这本书凝聚了周渝半生茶学思考与实践的心得。书里配了不少周渝的书法，他的字朴素古拙，自成一格。

紫藤庐是周渝父亲周德伟故居。周渝在书里这样描写：“这座老屋原始建筑始造于一百一十多年前，基本上是一座日式木造平房。但那个年代，可能主人有读书习惯，特别留了一间书房，却是西式的。贴着淡蓝花色的西洋壁纸，还有一座玻璃窗面的书柜，及西式的花玻璃窗。据说这是日本追求西化的那个年代的一个特点：整座典型日式平房中嵌入一间西式书房。”1950年，周德伟一家搬入后，因为不喜欢榻榻米和推纸门，将它们都拆除了，露出桧木地板。然后改造一番，添置沙发、餐桌、书桌、书架，挂上齐白石的画、于右任的书法，日式空间变成了中式风格。

1975年周德伟退休赴美，周渝接管这幢宅院。1981年，老宅在周渝之手改为紫藤庐茶馆。