前几天到前辈家里探访，高龄九十几岁的她如今行动不便，大部分时间只能躺在昏暗小房间里的医用床上。前辈向来善解人意，总是为别人着想，不愿意让身边的人感觉到不安或者不快乐。但当自己消瘦得几乎只剩下岁月来过的痕迹，身体虚弱得想要翻身想要坐起来也需要别人帮忙的时候，人总难免陷入消沉。“我只是在等了”，平日是一种释怀，那天却伴随着前辈按捺不住的悲伤。

面对敬爱的前辈如此悲从中来，友人用明白却不失安慰的口吻说：“我们珍惜每天的小确幸就好了。”我马上抓住友人的节奏，顺着他的话用特别阳光的语调向前辈解释小确幸的意思，然后指向桌上四杯刚泡好的，我们特地带过来的澳大利亚版美禄和八片切得大小刚好的，前辈爱吃的班兰蛋糕卷，说：“就像这样，这是我们今天的小确幸。”

“小确幸”首见于日本作家村上春树的《兰格汉斯岛的午后》，意指日常生活中微小而确实的幸福。近期把小确幸情结演绎得最生动的电影之一，当属文·温德斯（Wim Wenders）执导的《完美的日子》（Perfect Days，2023年）。电影摄制于日本东京，片中的主人公是一名清洁工，日复一日清洗着散布在东京涩谷区由名家设计的公厕。沉默寡言的主人公在工作的时候认真投入，上下班途中总会听自己喜欢的卡带，午餐时间总到公园吃三明治，一个人看阳光从树叶间的缝隙洒下来（日语称之为“木漏れ日”）。工作时偶然有一束光在对的时候化成墙上一棵漂亮的树的影子，轻轻摇摆，使他多待片刻。回到家，他细心认真地照料家中的植物，晚上在简单整洁的小房间里照旧打起地铺，睡意来袭就收起小说和眼镜，熄灯就寝。