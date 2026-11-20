夜阑人静，灯熄了，人也躺下了。我缓缓地盖了被子，仿佛终于能卸下身心的疲惫。闭上双眼，正准备与周公赴约时，脑袋却突然“叮”的一声，猛地记起了差点忘记的事。糟了！刚发酵完的克菲尔（Kefir）还没收进冰箱！大娃明早的午餐盒，也好像没准备。父亲的保健品，到底网购了吗？这些念头，像一波波的潮水涌上心头，让原本昏昏欲睡的我刹那间睡意全无。忙碌了一天，身体好不容易松懈下来，脑袋却迟迟不肯关机，甚至比白天还活跃。

原来，最让人心力交瘁的不是手头上做不完的事，而是心头上放不下的事。费尽心力去记住生活中大大小小的琐事，在心理学上被称为“心理负荷”（mental load）。即使不必事事亲力亲为，但依然得记在心上，适时提醒他人去做。它不像工作，还有下班的时候；它更像一台持续运行的电脑，永不关机，思绪不停翻滚，让人喘不过气。事情尚未开始，脑袋就得先忙起来。有时，单单策划一整天须要完成的事情，就感觉自己已在脑子里跑了一场马拉松。

人的记忆有限。忙着记住家中老少的种种细节后，最荒谬的是，我竟然把整串钥匙弄丢了。我不是早已改掉粗心大意的毛病了吗？从前那个丢三落四的女孩，如今已大有进步了。除了保管好自己的物品，我还得确保他人不会忘东忘西。一句“药吃了没有”“书包整理了吗？”“记得带水壶”看似简单，但其实背后肩负的是替别人记住要事的责任。家中的“默认家长”或者看护者，对此想必体会更深。