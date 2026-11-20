十几年前，有位年近八旬的老媪在某小贩中心的饮料摊附近讨生活。只要桌上有杯碟，她便主动收拾，放回饮料摊。若有空铝罐，便归她。老妪得罐，立马将它踩扁，放进自备的塑料袋里。我坐在位子上叹茶，偶也目睹摊主把一袋空罐交给她。菩萨心肠。她替摊主收杯，是对施主善心的致意。

那几年，老妪“加减拾”（方言，捡拾微薄的东西）的活法不时浮现眼前，这带温度的镜头，我将它藏在记忆匣子里。近几年，我不再上那儿去，便淡忘了她。及至近日当局全面推行饮料瓶罐退费制，在各处增设不少回收机器，收罐换钱的活越来越卷了，老妪的形象方从我老化的记忆暗房里徐徐显影——噢，拾荒也得与时代同行，要是用手机搭配回收机器的新操作学不上手，自己就成过期货。智能时代，真是被动活到老学到老啊。

官府试行瓶罐退费制之初，民间反应并不积极。吃瓜群众与彬彬雅士多半狐疑，多少人会为区区一毛钱押金而把空罐投进回收机器里？人们直觉，这做法费劲，得符合三大条件，机器才肯吞罐吐钱，压根儿不讨喜：其一，瓶罐上得印有一毛钱押金图案才算数；其二，瓶罐内不可留存余液；其三，瓶罐外观不能歪七扭八，否则那一毛钱死活不还你。