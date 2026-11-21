来到西藏日喀则定日县的加乌拉约海拔5198米山口的那个早上，天蓝得很干净。一朵云都没有，蔚蓝的天空下是白得耀眼的喜马拉雅山脉，亮晃晃的阳光把高高低低的山雕塑得很立体，阴暗面雕出了山的轮廓和棱角。从远处的山迤逦到脚下的是深棕、橙橘到土黄的高原，上下起伏，像波浪。

这山口不只是西藏前往珠峰大本营的必经之地，也是世界上唯一可以同时观赏五座8000米以上高度雪山的自然观景台，从左到右是马卡鲁峰（8485米）、洛子峰（8516米）、珠穆朗玛峰（8848米）、卓奥友峰（8201米）和希夏邦马峰（8027米）。然而这五座山里能排进世界海拔最高10座山峰的只有四座，分别是世界最高的珠穆朗玛峰，排第四、五和六的洛子峰、马卡鲁峰和卓奥友峰。左右来回看了几遍，发现这几座山峰除了形状不同，横摆在眼前的喜马拉雅山脉上时成了几个突出点外，却也还是山，和以往在巴基斯坦北部看见的世界第二高峰乔戈里峰K2（8611米），在锡金甘托克看到的第三高峰干城章嘉峰（8586米），在尼泊尔看的马纳斯卢峰和安纳普尔纳峰时的感觉没有什么不同，也没有悟出什么道理，只觉得它们就是一座座很高的山。

只有K2的日照金山，金光璀璨的阳光照在白雪覆盖的山之巅那一刹那，让我18年了都忘不了，记得一抬头，人就愣了。18年后，来到西藏日喀则的珠峰大本营，运气好，天空一片清澈，在餐馆内找到靠窗的位子，窗外就是珠穆朗玛峰的日照金山。夕阳渐斜，伙伴们火锅还没吃完，就跑到户外凛冽刺骨的寒风中去拍摄珠峰落日，只剩我一人，继续在座位上慢悠悠地吃着火锅，看夕阳斜得差不多了才开窗拍摄。后来发现餐馆拍的日落金山和户外拍的也没有多大的差别，山虽在窗框外，但还是困在相框中。要感受不同的山，远看是不行的，上去过，才知道。上去后，你也会知道，不一定是越高的山越难爬，很多登山界的行家都说登顶K2比珠峰还难。没爬过的不敢妄论，只知道登顶马来西亚半岛最高峰2187米的大汉山，是比东南亚最高峰4095米的京那巴鲁山还难。