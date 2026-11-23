第五届曼谷艺术双年展以“天使与魔罗”（Angels & Mara）为主题，邀请各地的艺术家以绘画、雕塑、影像、装置、行为艺术等等形式回应我们这个婆娑世界。72位艺术家，29个国籍，200多件作品，11处展场，当然无法一天看完，但诚如社媒上有人所说，也没有一定要看完。展出地点那么分散，我不是不觉得麻烦，然而换个角度想想，谁说艺术就一定要在美术馆观赏？让艺术走入寺院、博物馆和现代商业空间其实是曼谷双年展的特色，观展过程也成就了一段文化旅游。

同样反照人间各种怪象，相较俄罗斯艺术团队AES＋F的《丛林寓言》，Udom Taephanich在暹罗博物馆展出的装置作品《我心灵的房客》更加生猛，更加幽默，至少更加有趣。他在《我心灵的房客》巧妙地将摩罗具象化为色彩甜腻造型怪诞的雕塑（一个一个都是想像力的玩具）和壁画，将我们在日常生活中面对的各种心魔转化为一场充满了普普乐趣的视觉嘉年华，现代人的魔罗不再是面目狰狞的恶魔，而是裹着糖衣伪装成便利快乐的当代生活百态。

Udom Taephanich是泰国街知巷闻的栋笃笑明星，视觉艺术是他另一个比较少人知道的专长，他自己也经常戏称，搞笑是维持生计的副业，视觉艺术才是他的正职。这件作品证明了他不仅仅是一位娱乐大众的喜剧演员，更是一位能够将戏谑与严肃揉合在一起的艺术家，举重若轻的泰式幽默为这场思辨善恶的艺术盛宴注入活泼的在地活力。