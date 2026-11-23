除了从小到大在不同求学阶段结识的朋友，本科毕业后认识的人，究竟算是朋友还是同事？虽然我一直身处学校这座象牙塔，从未真正踏入职场，但到了研究生阶段却渐渐发现，人与人之间的关系似乎变得更加复杂。那些在学术会议或其他学术活动中结识的研究生朋友只是萍水相逢，偶尔联系变成了带有目的性的聊天。这种关系似乎更容易随着时间的推移而渐行渐远。即使曾经一起为申请博士而努力奋斗，也可能因为日后成为学术上的竞争者而形同陌路。

上周末，一个许久未见的朋友突然发消息，问我最近过得怎么样。我说挺好的，这个学期该做的都做完了。我说，真不巧，明年亚洲研究会议没有选中我的投稿，看来没办法在波士顿和各位同僚相见了。他说，他这个月之后都会在田纳西州的诺克斯维尔市和太太一起过感恩节。我说，那离我挺近的，开车不到三小时。他说，好的，我跟她商量一下。第二天早上他发来消息，明天见。

第三天中午他们真的出现在我公寓楼下，我带他们去吃我个人认为是全纳什维尔最好吃的越南菜。不同于那些热爱牛仔元素和乡村音乐的游客，他们没有提出要逛校园，或者去纳什维尔最繁华的市中心走，真的只是因为我这个人在这座孤零零的城市里所以才愿意过来看看。吃完饭，我们找了家咖啡馆继续坐着聊天。冬令时的天黑得特别早，下午四点多他们和落日赛跑，又踏上近了三个小时的返程。之前先生在诺克斯维尔上班的时候，我也和他一起开过这段路。一路上没有路灯，山路起伏不断、蜿蜒曲折，处处都是视线盲区。