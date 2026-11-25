当今时代纷纷扰扰，人心浮躁，一刻不太平。若能安康平和度过每一天，甚感确幸。如果有幸遇“贵人”，尤其感动！

近日到日本一个小镇散心，经过一个小摊位，一眼看中那绿茶红豆馅的“大福”。售货员小姐姐以简单的英语解释那是手工制作的，我喜滋滋拿了两盒“大福”，转身离开。

怎知，走着走着，突然听到身后有一名女生大声喊着：“前面的女士，你等一等！你等一等！”我转头一看，意外地看到售货员小姐姐。她手中拿着一包“大福”，指着后面的有效日期，气喘吁吁地说：“对不起，我忘记告诉你，有效日期就快到了，请你快点吃了它！”其实我不谙日语，只是根据情境猜她的意思。我笑了笑点点头，说：“好的，好的，谢谢你。”

看着那有效日期，还有两个星期吧。我们小时候就是“肮脏吃肮脏大”的，完全没有“有效日期”的概念，总认为吃下去也不至于出大问题。不过，这年头还有幸碰到如斯诚信的服务，已属“大福”。

图个方便，从日本飞到了台湾继续漫无目的旅行。

天气炎热，水喝多了，自然得上厕所。我们绕着小区走来走去，兜兜转转，探头探脑地看各个角落，就是找不到厕所，甚是着急。

“喂！喂！”我听到有人好像叫住我。

我低头一看，见一个脏兮兮，坐在石凳前的流浪汉，脸无表情地向我招手。我点点头，也不知道他要什么。

“找厕所？在那里。”他指着一个公家机关建筑物的左侧。我有点不信，但还是点头说谢谢。我半信半疑朝着他指的方向，走了约50米，果然在建筑物左侧找到了不起眼的公厕！公厕虽没有人看管，但设备齐全，非常干净。

如厕完毕，发现流浪汉依然坐在原位发呆。素未谋面，他大可不必理会我，让我继续“着急”。但，他的善良却让我感到好幸运！我有点不好意，到附近的便利店买杯咖啡请他。他微微笑，说了谢谢。

坐在石凳上，烈日下吃太阳饼，看看流浪汉，在异地遇好人实属“大福”！