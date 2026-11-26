李沧东毫无疑问是韩国可以申遗的存在，无论是《诗》，还是《燃烧》，都展现了无法被意识形态彻底消化的生活裂隙。但他的新片《可能的爱》，却是一次倒退。

《可能的爱》以两对阶级差异明确的夫妇展开叙事，一方是被失业的工人浩硕与在口罩厂谋生的妻子美玉，一方是纪录片女导演艺智和她的有钱丈夫尚宇。随着艺智镜头深入美玉家庭，片头出现的“不可贪恋”成为四人四组关系的引擎。浩硕终于向艺智的摄影机敞开痛哭，美玉也在尚宇的私人海滩向高帅富发起裸泳情挑。最后，美玉叫停一切，带着丈夫儿子离开了上流社会的海滨别墅。

工人浩硕在电影的绝大多数时间里都沉默寡言，因为李沧东给了他一个精神创伤：下岗工人的罢工遭到镇压时，浩硕救助了一个被警察追打的工友，而当他自己旋即成为被围攻的对象时，他的工友们弃他而去。这场乌合之众的背叛戏码，让集体斗争降格为了浩硕的个体受难，在这个意义上，动不动就上所谓阶级叙事的韩国电影，真是需要补阶级的课。电影中有一个细节：美玉和艺智相识没多久，美玉趁着艺智走开的当口，偷偷摸摸掏出手机拍了艺智的包，然后飞快地搜索包的价格。天地良心这是一个在美学上有多猥琐就在政治上有多污龊的场面调度：它把底层的被剥夺感，直接挂钩资产阶级的消费符号。这个镜头让你相信，底层甚至无法想象一种超出商品逻辑之外的较量。