四十多年前的那个清晨，我站在晴川饭店的窗前，看大桥下解放军出操。江雾还没散尽，口令声穿透水汽，一下一下，敲在汉阳的石板上。那时晴川饭店是武汉最高的楼，八十八米六，刚刚够着“华中第一”的名头。我不过是个来和湖北电视台谈合作的青年，却偏偏被“晴川历历汉阳树”这句诗勾住了魂，远望对岸的黄鹤楼，心里翻涌的是“黄鹤楼中吹玉笛”的句子。在本地人眼里，大约就是个活脱脱小资情调的浪漫青年罢。

那时的浪漫，是有些孤单的。黄鹤楼还在重建之中，蛇山头脚手架林立，千古名楼要到1985年才重新落成。我远望的，与其说是一座楼，不如说是一个尚未归来的魂魄。长江上只有一座大桥，火车汽车挤在一处过江，三镇之间靠的是轮渡和那一条钢铁脊梁。晴川饭店孤零零地高着，像一根刚刚探出地面的笋尖，周遭还是旧时光的低矮与缓慢。

如今重游，晴川饭店早已被群楼淹没。它不再是“第一高楼”，却像一位沉默的长辈，立在龟山脚下，看两岸的天际线一层层长上去。长江上架起的通道，从当年的一座，变成了十五条过江隧道与桥梁织成的网。大桥依旧在，每天三百趟火车、十万辆汽车从它身上碾过，钢梁上的百万颗铆钉，一颗也没松。只是桥头堡下多了举着手机等亮灯的年轻人，有人攥着一张旧版贰角纸币，对着大桥比对图案——那张纸币上印的，正是这座桥。