这家乳酪店从来没有光顾过。巴黎老住宅区通常都有店铺林立的地段，方便左邻右里购买每日用粮，除了必然的面包店、熟食店、海鲜店、水果蔬菜店、鸡鸭牛羊猪齐备的鲜肉店和酒庄，卖乳酪牛油牛奶的奶品店也不可或缺。不少亚洲同胞路经后者掩鼻而过，视乳酪为西洋臭豆腐，嗜痂者甘之若饴的奇珍，后天口味尚未培养成功的域外人敬谢不敏，我自幼爱吃Kraft罐头乳酪，当然不在避之则吉行列，可是也因为开坏了头，欣赏程度很难提升，永远滞留在超市有售的“笑牛牌”层次。

昨天去附近买甜点，发现乳酪店青天白日重门深锁，拉上的铁闸还插了几束鲜花，不问而知店家办白事。细读贴在一旁的告示，果然公布某女士仙游消息，蒙主荣召的想是老板或者老板娘，或者资深伙记。巴黎人的冷淡绝对没有浪得虚名，住在同一栋大厦，出入碰面许多时候连最基本的“早安”亦吝啬，可是街坊和店家之间却常常流露超越交易关系的温暖，尤其当有人不幸离世，慰问如雪片满天飞，仿佛“人之将死其言也善”的伸延和变奏，大概因为面对无可避免的大限而产生共情吧。

在同一区住了三十载，目睹店铺主人换了又换，就算速度不像走马灯那么快，亦难免沧海桑田之叹。一鸡死一鸡鸣，说到底是自然定律，不值得大惊小怪，何况有时还不乏意外之喜。譬如街口拐弯的小巷，有一丬铺位风水肯定有问题，历年不论卖什么，生意都做不起来。大疫后市面萧条，光荣歇业毫不出奇，隔了一段日子土木大兴，接手租客竟然将它打造成咖啡店。这倒新鲜，地点虽然离卢森堡公园一箭之遥，大街上喝茶歇脚去处不胜枚举，目标顾客未必懂得转弯抹角，真替落重本的店家提心吊胆。谁不知一开张便客似云来，好不容易才有机会尝新，坐在窗边远远观察如开笼雀般围着柜枱叽叽喳喳的越南少男少女，分不清哪个是工作人员哪个是打气的访客，青春悸动袭人而来，百家姓仿佛只剩下“花”。