我的初中与高中六年都在福州市第五中学（简称“五中”）就读，前身是福建最早的教会学校——格致书院（Foochow College），伴随地方文化的复兴，五中复名为格致中学。中学时便知道“格致”一词源自“格物致知”，但缺乏好奇心探求历史的真知，对创办于1847年的母校的历史所闻不多。那时候的福州，很多古迹是被遮掩的，生活在福州的人并不觉得闽都有何特殊。所幸中国改革开放之后，福州穿城而过的内河逐步得到治理，隐于街巷之中的古迹得以重现，福州的千年文脉渐渐苏醒。

福州以三山两塔闻名，三山指的是屏山、乌山与于山，两塔是白塔与乌塔。格致中学就在于山北侧的山脚，学校旁边的窄巷尽端有小径可通山顶，从白塔俯瞰菁菁校园是许多五中学生的记忆。学校前的马路叫做法海路，因法海寺而得名；沿着法海路往南走是著名的协和医院，也是教会创办的；往西走到圣庙路就是文庙改造而成的福州市少年宫，是当年中小学生向往的课外活动场所，里面有座穹顶可以打开的小小天文馆，对于老建筑却没有什么印象。

到了想要仔细看看文庙的年纪，发现那里总是处于关闭的状态。几年前文庙周边环境的治理初见成效，沿着八一七北路可以看见大成殿高耸的坡屋顶，刷成深红色的院墙外配置景观绿化，终于2025年12月重新对外免费开放。再次踏入文庙的我早已不是懵懂少年，带着在南洋滋养的好奇心，想要探寻故乡的地域建筑传统。