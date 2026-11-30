老同学文发在群组里，发了两张用人工智能修复的旧照片，细看原来是我之前上传同学聚会时拍的。第一张拍摄于1972年，那时刚结束四年中学时光，在日德的家办叙别餐会，照片是黑白的，烈日下多数同学都眯着眼。第二张是隔年在三巴旺海边的梅林别墅聚会时拍的团体照，原片是彩色的，面向初升旭日，有几位还皱起眉眯着眼。

翻开旧相册，往日美好历历在目。头一年到全新的环境求学，对什么活动都有兴趣。制服团体选了圣约翰救伤队，因为是混合中学，队里有很多英文源流的同学，好几位后来还成了跨语文源流的好朋友。队里资深的学长包括李清德和林清华、李德发和苏炳辉。德发和炳辉是财启村的邻居，炳辉学长的妹妹和我家大妹恰巧也是同班同学。一度和德发学长过从甚密，可惜他已离世多年。

学术团体中参加过象棋学会、美术学会（当时是奔着陈构旭和卢诗标两位老师去的），最热衷的是华文与戏剧学会。当年加入戏剧学会需要参加“考核”，报名那个星期六，何淑娟老师要参加的人自选考核方式，我背诵的是刘半农先生写的《一个小农家的暮》。这首新诗是小学班主任符永光老师教的，因为喜欢，所以一直记着，便用它来参加“面试”，最记得的是这两句：“灶门里嫣红的火光，闪着她嫣红的脸，闪红了她青布的衣裳。”