最近在追一档综艺，叫《后会友期》，把几对曾经亲密、后来疏远的旧友放在同一趟旅程里，让他们重新面对彼此。看了几集，发现他们聊得最多的不是矛盾，而是当年要好的时候一起消磨的时光。听着听着，就会想起很多已经不怎么联络的朋友。

学生时代对友情的需求大概是一生中最高的。那时候有一群好朋友几乎是必需品，课间要一起去厕所，午休要一起吃饭，放学要聊上几小时才肯分开。要好的时候时刻粘在一起，吵架的时候也可以冷战好几天。现在回头看，很多矛盾都不记得了，但感觉还挺轰轰烈烈的。留学之后，朋友的形态变了。一群人生活在一起，朋友像家人一样。圣诞节一屋子人凑在一起，烤一只不太成功的火鸡，新年的时候也会聚在一起吞葡萄许愿。这样的日子一直延续到某一天有人收拾行李去了另一个国家，然后下一个，再下一个。再后来，认识的人越来越多，朋友圈广了，但可能不再有之前那种浓度了。

所谓友谊，大概都是阶段性的陪伴，为相同的目标聚在一起。年轻的时候，所有人都走着相似的路，为同一场考试做准备，所以大家互相陪伴，一起度过了很多青春。长大之后，突然出现了不同的跑道，有人向左，有人向右，有人选择自己开创一条路。生活的确是旷野，大家都在学习自己更想要什么、能做什么，就像人生的主线任务忽然出现了多个副本。