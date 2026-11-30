好久没去新山了，游荡了三天两夜，终于有点明白，为什么这几年朋友们纷纷去那里买公寓：碧桂园金海湾、森林城市、公主港Imperia和Teega、富力公主湾……当然也有人成了别墅或排屋屋主。还流传着有先见之明的坡人和中国新移民购入多套房子，做民宿赚钱的故事。永久地契，海峡美景，设施完备房价喜人，已落成、正建造或规划中的公寓楼盘和私宅区，不胜枚举。

当然新山本来就是新加坡人的“后花园”。更道地丰富，对挣新币的坡人而言“便宜到笑”的小吃和海鲜，一向是“到新山去”的动力。此趟记下了一些在狮城未见或不曾品尝的小吃及饮品：龙引咖啡、三合一炸年糕（芋头、番薯夹甜年糕油炸）、炸芋头红豆糕、邋遢饭、白鸡（滑鸡）雪蛤咖喱面、鸭蛋炒粿条……有两款饮料的名称，初见新鲜又惊讶：“虎咬狮”“狮咬虎”。

惊讶是因少见多怪，常来者当然都懂：“虎咬狮”（福建话hó͘-kā-sai），就是传统冲泡的南洋咖啡乌+美禄（麦芽巧克力），做法是先倒入美禄，加入炼乳，再将黑咖啡倒入饮料，并加淡奶，冷热饮皆可。“狮咬虎”，即红茶+美禄，是后来衍生的变体搭配。在新山这两款饮品流行度颇高，无论传统Kopitiam，还是现代购物中心的南洋风咖啡座，转身就会碰见。