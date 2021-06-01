6月1日谁来开门——前议员李美花

人们在过去一年多的抗疫日子里经历了无数的跌宕起伏，有的须宅在家办公，有的面临被裁退，也有人有工开不得，可说是度日如年、五味杂陈。

新加坡书展2021推出“谁来开门？”午餐谈话性直播节目，九位各行各业的名人将说出他们的切身经历。他们包括前议员李美花、台湾导演彭文淳、美食博客欧倩慧（Miss Tam Chiak）、帅哥名厨胡敬恒、实践剧场艺术总监郭践红、新加坡华乐团副指挥倪恩辉，和本地艺人李凯馨、张智扬（Tosh）与赵彩菱都将分享如何在疫情下度日。

连续九天的对谈，将由UFM100.3 DJ刘伟龙主持，除了请名人畅谈“宅”时光，也会带公众一探他们的居家工作空间，并且推荐分享一本好书。

前国会议员“花姐”李美花退出政坛近一年，她日前接受《联合早报》访问时说：“退休后，每天的生活作息突然不一样，确实须要适应，但也有新体会。”

李美花将在今天（6月1日）的节目中分享最近读的一本书，同时畅谈她的近况与退休后的心得。