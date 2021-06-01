作家会客室：从报人之子到跨界文人一一与梁文福谈他的文字情缘

【作家会客室】从报人之子到跨界文人 一一 与梁文福谈他的文字情缘 身为报人之子或许已注定了梁文福与文字一生的牵绊。通过散文、诗歌、小说等文类大放异彩的同时，他也开辟出了一条前所未有的新谣之路。听梁文福诉说他有如细水长流的文字旅程。 * 座谈将以中文进行 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Tuesday, June 1, 2021

或许，身为报人之子，早就注定了梁文福与文字一生的缘分。他说：“从小到成长，我与华文报的关系，从报章读者到副刊专栏作者，一路走来，情缘很深。”

本地作家及新谣代表人物梁文福的父亲梁增瀛一辈子从事媒体工作，梁文福在受访时说：“父亲身为报人，写稿时的使命感，对文字的尊重和认真，影响我一辈子。”

梁文福从中学时期开始创作，很快就包揽了各大青年文学奖项，通过散文、诗歌、小说等不同文类大放异彩。梁文福也借助深厚的音乐背景与天赋，开辟了一条新瑶之路。

此后，除了文学、词曲创作，他也将触角伸向剧本，持续在文学、音乐与文化领域发光发热。

配合“新加坡书展2021”，梁文福将主讲“从报人之子到跨界文人——与梁文福谈他的文字情缘”。

他将在本次讲座上，亲身诉说自己横跨各领域，有如细水长流般的文字旅程。讲座的主持人是新加坡报业控股中文电台台长洪菁云。