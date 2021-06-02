6月2日谁来开门 —— 新加坡华乐团副指挥倪恩辉

【谁来开门？—— 倪恩辉的私密空间】 新加坡华乐团副指挥与新加坡国家青年华乐团副指挥的倪恩辉，16岁时就崭露头角引起了全场轰动，疫情期间华乐团无法如常演出，这位青年才俊如何宅家办公？ * 座谈将以中文进行 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 - @早报娱乐 - @UFM100.3 - @96.3好FM - @UWeekly Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Tuesday, June 1, 2021

人们在过去一年多的抗疫日子里经历了无数的跌宕起伏，有的须宅在家办公，有的面临被裁退，也有人有工开不得，可说是度日如年、五味杂陈。

新加坡书展2021推出“谁来开门？”午餐谈话性直播节目，九位各行各业的名人将说出他们的切身经历。他们包括前议员李美花、台湾导演彭文淳、美食博客欧倩慧（Miss Tam Chiak）、帅哥名厨胡敬恒、实践剧场艺术总监郭践红、新加坡华乐团副指挥倪恩辉，和本地艺人李凯馨、张智扬（Tosh）与赵彩菱都将分享如何在疫情下度日。

连续九天的对谈，由UFM100.3 DJ刘伟龙主持，除了请名人畅谈“宅”时光，也会带公众一探他们的居家工作空间，并且推荐分享一本好书。

在今天（6月2日）的节目中，在新加坡华乐团担任副指挥的倪恩辉，将与我们一起分享他最喜爱的一本读物。