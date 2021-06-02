张松建：自由的灵魂——英培安与新华文学

【文学沙龙 —— 再见英培安】自由的灵魂：英培安与新华文学 张松建副教授将从跨文类实践、现代主义实验、跨区域叙事等，评价英先生在新华文学史上的卓越贡献，讨论其与世界文学之间的对话关系。 * 座谈将以中文进行 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 * 友谊书斋 —— 英培安系列： 《石头》：http://bit.ly/Yuyi_shitou 《阅读旅程》：http://bit.ly/Yuyi_ydlc 《黄昏的颜色 The Color of Dusk》：http://bit.ly/Yuyi_hhdys 《孤寂的脸》：http://bit.ly/Yuyi_gjdl 《画室（平装）》：http://bit.ly/Yuyi_hs 《骚动》：http://bit.ly/Yuyi_sd 《我与我自己的二三事》：http://bit.ly/Yuyi_wywzjd23s 《戏服》：http://bit.ly/Yuyi_xf 《瞧这个人》：http://bit.ly/Yuyi_qzgr * 友联书局 —— 英培安系列： 《石头》：https://bit.ly/2SLC2gQ 《不存在的情人》：https://bit.ly/3p9YlsP 《画室》：https://bit.ly/3wKlHrz 《骚动》：https://bit.ly/2TlWjKk 《黄昏的颜色》：https://bit.ly/3fWkuXr Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Wednesday, June 2, 2021

英培安（1947-2021）为文学志业奋斗了半个多世纪，一生出版过20余部文学作品，在国际文坛产生了很大影响，允为东南亚华语文学之重镇。

南洋理工大学中文系副教授张松建将从跨文类实践、现代主义实验、跨区域叙事、历史意识的追逐、中长篇小说的开拓、跨文化写作等六个方面入手，评价英培安在新华文学史上的卓越贡献，同时讨论其与世界文学之间的对话关系。