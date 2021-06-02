张松建：自由的灵魂——英培安与新华文学

发布 / 2021年6月2日 6:30 PM

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英培安（1947-2021）为文学志业奋斗了半个多世纪，一生出版过20余部文学作品，在国际文坛产生了很大影响，允为东南亚华语文学之重镇。

南洋理工大学中文系副教授张松建将从跨文类实践、现代主义实验、跨区域叙事、历史意识的追逐、中长篇小说的开拓、跨文化写作等六个方面入手，评价英培安在新华文学史上的卓越贡献，同时讨论其与世界文学之间的对话关系。

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