翻译本地作品亲切且有责任感 ——程异谈翻译英培安小说

本地英语小说家、翻译家程异先后翻译英培安的小说《骚动》与《戏服》。

他说：“翻译本地作家的作品感觉比较亲切，而且有一种责任感，因为本地作品很容易在国外被忽略，需要本地译者翻译、推荐。”

已故文化奖得主英培安的多部作品被翻译成英文，《画室》则有英文与意大利文译本。

翻译是文化的桥梁，一部作品被翻译成另一种语言，好比获得新生。

本地英文小说家、翻译家程异（Jeremy Tiang）曾翻译严歌苓（美国）、李洱（中国大陆）、陈浩基（香港）、苏伟贞（台湾）等华文作家作品，也曾翻译本地华文作家英培安、尤今与王润华的著作。对他来说，翻译本地文学作品，多了一重责任感。

看过《画室》试演要翻译

程异翻译英培安长篇小说《戏服》。（受访者提供）

程异会翻译英培安的小说，是机缘巧合在2012年新加坡作家节前导活动“优剧”，观看《画室》剧场版的试演，他当时非常振奋，得知英培安也在场，散场后马上追上前询问可否翻译他的作品《骚动》，英培安爽快答应。

人在美国的程异接受电邮访问时，以华文答复：“我一般认识作家是通过电邮或托朋友介绍。那时候没太多经验，认识的人也不多，只好硬着头皮直接问英老师，幸好他答应了。翻译本地作家的作品感觉比较亲切，而且有一种责任感，因为本地作品很容易在国外被忽略，需要本地译者翻译、推荐。”

就这样，程异翻译了英培安《骚动》与《戏服》，也担任英培安小说集《不存在的情人》（吴明珠译，城市书房出版）的编辑。

翻译期间程异不在新加坡，主要通过电邮与英培安沟通，向他请教作品的背景。译文方面，英培安没给太多意见。城市书房创办人陈婉菁认为，英培安在世时，总是给予翻译者极大的信任。如果我们从九年剧场改编《画室》的历程来看，英培安同样也给编剧自由。

程异曾凭长篇小说《紧急状态》赢得2018年新加坡文学奖英文小说大奖，该书曾因为补助遭国家艺术理事会提早终止，引起“禁书”效应，受到关注。同为小说家，同样勇于挑战禁忌议题，深入人性，翻译英培安的小说时，程异碰到怎样的挑战？

程异说：“英老师的作品很深奥，常引用外国小说、文学运动、电影等，所以我得先参考资料才有把握翻译他的小说。之前对粤剧不太了解，翻译《戏服》之前先上网看了很多演出。很遗憾无法用英语分辨华语和广东话，只好以斜体字代表方言的部分。”

各语文翻译仍不足

新加坡文化多元，且国策强调双语，但四种语文文学间的相互翻译沟通工作仍显不足。

程异说，近几年看到本地翻译项目增加许多，但仍不足够，尤其有很多马来文和淡米尔文作品还没翻译。

“很少人能看懂新加坡的四种语言，所以只能通过翻译让本地文坛各语文看懂对方的作品，有交流。”

陈婉菁设立书局与出版社。（受访者提供）

本届早报文学节，程异将与陈婉菁线上分享关于英培安作品的翻译与出版课题，希望能让大众对翻译有更深的认识。

英培安的遗作《瞧这个人》已经出版，届时陈婉菁将分享英培安生命最后阶段参与本书出版的过程。

陈婉菁深受英培安影响，先在英培安的草根书室打工，旧草根结业后，陈婉菁设立出版社，几年后租下店面经营华文书店。英培安深知经营书店之难，一直劝陈婉菁多做出版，如今陈婉菁不得不承认，书店业务琐碎，忙活动更要烦恼租金，这几年出版的步伐的确慢下来了。

早报文学节2021

文学翻译——跨语言想象

讲题：翻译与出版——英培安文学生命的延展与未来

主讲：程异、陈婉菁

日期：6月4日（星期五）

时间：晚上7时30分至9时分