黄灿然：限制与突破：我看香港新诗

香港新诗在华语新诗中有令人意想不到的特殊意义。它是一个小地方或者说小社区的诗歌，相对于作为华语文化中心的大陆，或所谓的中原文化，它的表面影响力大受限制的，但也正是这种限制使它在整体性的华语诗歌中找到了一个难得的突破口，形成自己的本土诗歌。

身份特殊，经历丰富的中国大陆诗人黄灿然，近些年过着山居生活，每天就在山水里，创作、翻译更丰富了。他认为，一个诗人的作品，除了受到生活经历影响，读了什么书对其影响也很大。

黄灿然将从香港新诗的参与者和观察者的角度，阐述香港新诗在语言、题材和观察层面上的特性，以及它对整体华语的新诗尤其是对个别华语社群的新诗的参照意义。