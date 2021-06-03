6月3日谁来开门——美食博主欧倩慧

人们在过去一年多的抗疫日子里经历了无数的跌宕起伏，有的须宅在家办公，有的面临被裁退，也有人有工开不得，可说是度日如年、五味杂陈。

新加坡书展2021推出“谁来开门？”午餐谈话性直播节目，九位各行各业的名人将说出他们的切身经历。他们包括前议员李美花、台湾导演彭文淳、美食博客欧倩慧（Miss Tam Chiak）、帅哥名厨胡敬恒、实践剧场艺术总监郭践红、新加坡华乐团副指挥倪恩辉，和本地艺人李凯馨、张智扬（Tosh）与赵彩菱都将分享如何在疫情下度日。

连续九天的对谈，由UFM100.3 DJ刘伟龙主持，除了请名人畅谈“宅”时光，也会带公众一探他们的居家工作空间，并且推荐分享一本好书。

你或许曾浏览美食网站“Miss Tam Chiak”，但你认识背后的灵魂人物“贪吃妹”？

6月3日（星期四），跟着伟龙一起窥探美食博主欧倩慧的书房 / 工作室。