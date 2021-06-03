南艺华乐系主任黄晨达：培养高就业力华乐人才

黄晨达在2012年出任南洋艺术学院华乐系主任后，便致力让华乐教育在本地焕发生命力，使南艺成为本土华乐专才的摇篮。他的办学方针是培养有高就业力的华乐人才，打消学生和家长对于职业发展的忧虑，让学生心无旁骛地投身艺术世界。

从小学、中学、大学到民众俱乐部，本地的业余华乐团体比比皆是。这些大大小小的华乐团不仅是我国华社重要的组成部分，也是本地华族文化薪火相传的大家庭。

然而当黄晨达在2012年受聘出任南洋艺术学院华乐系主任的时候，却着实吓了一跳：整个学院五个年级所有华乐乐器的学生加在一起才十几人，甚至组不全一支乐团。这不仅让他感受到沉甸甸的压力，一种使命感同时油然而生。

为南艺之名奔走

黄晨达出生于中国的华乐世家，自幼在家里和中央音乐学院附中接受了严谨且系统的音乐教育。1997年，黄晨达加入新加坡华乐团担任高胡副首席至2011年，期间他也担任人民协会青年华乐团的指导老师和南艺的兼职讲师。

出身科班且身怀演奏家和教育者的多重经验，让时任南艺院长朱添寿求贤若渴，聘请他出任新设的华乐系主任一职。南艺虽是本地历史最悠久的艺术教育机构，却一直没有全职的华乐教职。华乐系的设立对新加坡的华乐教育具有历史意义，朱添寿对黄晨达的期许与重托不言而喻。

面对生源不足、水平参差的问题，黄晨达深思其背后的社会因素。虽然华乐在本地有浓厚的社区氛围，却很少有家长愿意主动选择让孩子以音乐为职业，主要还是担心就业和收入的状况。这在很大程度上影响了黄晨达在日后课程设计上的考量。

但社会观念的改变并非一朝一夕之事。迫在眉睫的是拓展生源，让学院的教学工作可以逐步朝系统化、全面化发展。为此，黄晨达早年常自费奔走于中国、马来西亚等地，通过自己的人脉让同行们知道南艺的存在。

同时，他抓紧提升在读学生的演奏水准。作为从音院附中开始接受专业训练的演奏家，他看得到每个学生的潜力所在，与他们共同努力突破自己。2015年，他第一次带学生出访中国与当地艺术学院的专业生同台演出，第一次让南艺华乐的品牌在海外舞台上立起来。

2017年，南艺首次举办南洋国际音乐大赛，华乐各组别算起来，共吸引超过600名海内外参赛者参加。如今，南艺华乐系的规模保持在四十人左右，每年的招生人数也趋于稳定。

因地制宜的教育体系

为了让华乐教育在本地焕发生命力，让南艺真正成为本土华乐专才的摇篮，黄晨达认为因地制宜的教学设计才是正解。

黄晨达介绍说，南艺华乐系的办学方针是培养有高就业力的华乐人才。打消学生和家长对于职业发展的忧虑，才能让更多有艺术热忱的孩子心无旁骛地投身艺术世界。

在课程设计方面，华乐系加大了乐队课和重奏课的比重，提升学生的乐队演奏和视奏能力；同时培养音乐教育方面的素养，让学生成为合格的音乐教育者。

为了提升就业竞争力，黄晨达也鼓励学生成为一专多才的演奏家。比如现就职于中国苏州民族乐团的南艺毕业生谢伟健本来是中阮专业的学生，在黄晨达的建议下，他毕业那年苦练三弦这件非乐团常设乐器，让他在苏州民族乐团的招聘选拔中脱颖而出，成为大阮兼三弦演奏家。

黄晨达本人更以身作则，他下个月即将获得中国音乐学院的板胡专业硕士学位，南艺也增设板胡专业。

他说：“中国很多音乐学院都设有附属中学甚至小学，学生从小在琴房里长大，童子功和基础课都非常扎实。让南艺的学生和他们竞争成为独奏家不是明智的选择。我们要培养的是符合新加坡社会需求，拥有本地多元文化内涵的华乐人。”

他提到由南艺毕业生自发组建的鼎艺团、MUSA组合、回想吹打团等，都是非常具有南洋与新加坡本土特色的新锐华乐组织。他们的节目丰富、新颖，让很多本地年轻人看到华乐时尚魅力的一面；同时让社会对于华乐人有全新的认识，不再将学音乐与找不到工作划等号。

不过黄晨达指出，以市场为导向的办学不代表在教学水准上松懈。他说：“其实新加坡的华乐学生是很幸福的。南艺云集了可以说是业内最顶尖级的师资力量，其中包括新加坡华乐团的演奏家，以及从中国移居新加坡的华乐教育家。除了这些名师在南艺的亲身指导，近年更通过在线视讯，邀请中国最高音乐学府的教授，推出‘南艺华乐大师线上讲堂’系列。我们还有定期与新加坡华乐团肩并肩排练演出的机会，这样的师资力量是很多学院难及项背的。”

从开始几乎招不到学生，到现在甚至有来自中国的音院附中学生报考，如此大的改观离不开黄晨达的高层设计和亲历奔波。不过他谦虚地说：“现在还谈不上什么成绩，我只是出于责任感为本地华乐做些分内的事情。华乐系发展到目前的规模，得力于历任院长的支持。”

放眼未来，黄晨达希望可以看到本地培养出顶级独奏家，同时希望南艺学子发挥多元文化的创造力，在艺术和未来职业上探索无限的可能性。

第三届南洋国际音乐大赛（华乐组）

受冠病疫情影响，第三届南洋国际音乐大赛（华乐组）将以呈交视频的形式举行。

华乐组别包括：二胡、板胡、笛子、古筝、琵琶、扬琴、中阮、柳琴，以及重奏与小合奏。

各乐器独奏组将根据参赛者年龄分为高级、中级和初级组；各年龄级下分专业和非专业组，非专业组不设最低演奏时长。重奏与小合奏的人数限制为2至30人，亦分为专业组和非专业组。

各组别将颁发杰出金奖、金奖、银奖和铜奖；各组杰出金奖获得者有机会参加在南艺举办的优胜者音乐会。

本届大赛特设古筝艺术家组（第一、二届分别为琵琶和二胡），冠军可获得奖金3000元、奖杯和奖状，并受邀在南艺李氏基金剧场举办个人独奏音乐会。

除古筝艺术家组别已截止报名外，其他各组别报名于本月15日截止，报名费150元。报名及详情可上网：zh.nimc.sg/chinese-division或致电：67473721。