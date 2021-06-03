叶聪指挥无锡民族乐团 多媒体交响史诗《光明行》

去年刚成立的中国无锡民族乐团后天（5日）将在无锡市人民大会堂举行大型音乐会，首演涵盖交响乐、大银幕和诗朗诵等多媒体形式的《光明行》民族交响史诗。本地指挥家叶聪受邀担任指挥，无锡民族乐团艺术总监、著名二胡演奏家邓建栋和琵琶演奏家杨靖担任独奏。

担任无锡民族乐团首席客座指挥的叶聪透露，他去年参与筹建乐团时，便开始和邓建栋共同构思这部巨作。他说：“无锡是著名的二胡之乡，著名作曲家刘天华、华彦钧（阿炳）都是无锡人，邓建栋也是出身无锡的杰出二胡演奏家，这部作品的主要创作素材就来源于二胡曲《光明行》。”