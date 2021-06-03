叶聪指挥无锡民族乐团 多媒体交响史诗《光明行》 订户 来自 / 联合早报 文 / 张鹤杨 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 无锡民族乐团首席客座指挥叶聪（左二）说，《光明行》民族交响史诗的主要创作素材来自同名二胡曲。（互联网） 字体大小: 小 中 大 去年刚成立的中国无锡民族乐团后天（5日）将在无锡市人民大会堂举行大型音乐会，首演涵盖交响乐、大银幕和诗朗诵等多媒体形式的《光明行》民族交响史诗。本地指挥家叶聪受邀担任指挥，无锡民族乐团艺术总监、著名二胡演奏家邓建栋和琵琶演奏家杨靖担任独奏。担任无锡民族乐团首席客座指挥的叶聪透露，他去年参与筹建乐团时，便开始和邓建栋共同构思这部巨作。他说：“无锡是著名的二胡之乡，著名作曲家刘天华、华彦钧（阿炳）都是无锡人，邓建栋也是出身无锡的杰出二胡演奏家，这部作品的主要创作素材就来源于二胡曲《光明行》。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国无锡民族乐团 6月3谁来开门——美食博主欧倩慧 黄灿然：限制与突破：我看香港新诗