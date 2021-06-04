【早报悦读@NLB】线上讲座直播——符诗专副教授 新加坡电影的前世今生 近年，新加坡电影在国际影坛上大放异彩。你可知道新加坡第一部电影何时诞生？新加坡的电影业早期又是一番什么景象？符诗专副教授将在本场讲座上为你道出新加坡电影的前世今生。 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Friday, June 4, 2021

今天晚上（6月4日）开讲的第46场早报悦读@NLB线上直播讲座，邀请到新跃中华学术中心主任、新加坡华语电影节策展人符诗专副教授分享新加坡电影的过去和现在。

对1965年前后出生的国人而言，新加坡曾经是个没有自己电影的国家。 这个情况要到1992年因电影《灵媒》（Medium Rare）的推出而改变。但这不是本地的第一部电影。

新加坡第一部电影是在1927年推出的《新客》，虽然比日本的1897年和中国的1905年晚了许多，但比原以为是本地第一部电影的马来片《疯子莱拉》（1934）早了七年。新加坡电影的黄金时期（1947-1972）以马来电影为主，但幕后有华人资金和印度导演的支持。

马来电影在1960年代因诸多原因而式微，本地电影进入冬眠期，要到1990年代才重新出发。从《灵媒》算起，重新出发的新加坡电影已经走了30年。今生和前世的新加坡电影有什么不同？今生的电影走出了哪些特色？又面对哪些局限？

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