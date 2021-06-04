翻译与出版：英培安文学生命的延展与未来

英培安作品《骚动》与《戏服》的英文译者程异和城市书房的创办人陈婉菁，从个人的翻译和出版经验出发，交换他们对推广英培安作品及作家精神的想法。 * 座谈将以中文进行 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 * 友谊书斋 —— 英培安系列： 《石头》：http://bit.ly/Yuyi_shitou 《阅读旅程》：http://bit.ly/Yuyi_ydlc 《黄昏的颜色 The Color of Dusk》：http://bit.ly/Yuyi_hhdys 《孤寂的脸》：http://bit.ly/Yuyi_gjdl 《画室（平装）》：http://bit.ly/Yuyi_hs 《骚动》：http://bit.ly/Yuyi_sd 《我与我自己的二三事》：http://bit.ly/Yuyi_wywzjd23s 《戏服》：http://bit.ly/Yuyi_xf 《瞧这个人》：http://bit.ly/Yuyi_qzgr * 友联书局 —— 英培安系列： 《石头》：https://bit.ly/2SLC2gQ 《不存在的情人》：https://bit.ly/3p9YlsP 《画室》：https://bit.ly/3wKlHrz 《骚动》：https://bit.ly/2TlWjKk 《黄昏的颜色》：https://bit.ly/3fWkuXr