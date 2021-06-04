翻译与出版：英培安文学生命的延展与未来

发布 / 2021年6月4日 7:01 PM

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翻译是文化的桥梁，一部作品被翻译成另一种语言，好比获得新生。

本届早报文学节，本地英文小说家、翻译家程异（Jeremy Tiang）将与城市书房创办人陈婉菁线上分享关于英培安作品的翻译与出版课题，希望能让大众对翻译有更深的认识。
 

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