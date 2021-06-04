【文学翻译 —— 跨语言想象】翻译与出版：英培安文学生命的延展与未来
英培安作品《骚动》与《戏服》的英文译者程异和城市书房的创办人陈婉菁，从个人的翻译和出版经验出发，交换他们对推广英培安作品及作家精神的想法。 * 座谈将以中文进行 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 * 友谊书斋 —— 英培安系列： 《石头》：http://bit.ly/Yuyi_shitou 《阅读旅程》：http://bit.ly/Yuyi_ydlc 《黄昏的颜色 The Color of Dusk》：http://bit.ly/Yuyi_hhdys 《孤寂的脸》：http://bit.ly/Yuyi_gjdl 《画室（平装）》：http://bit.ly/Yuyi_hs 《骚动》：http://bit.ly/Yuyi_sd 《我与我自己的二三事》：http://bit.ly/Yuyi_wywzjd23s 《戏服》：http://bit.ly/Yuyi_xf 《瞧这个人》：http://bit.ly/Yuyi_qzgr * 友联书局 —— 英培安系列： 《石头》：https://bit.ly/2SLC2gQ 《不存在的情人》：https://bit.ly/3p9YlsP 《画室》：https://bit.ly/3wKlHrz 《骚动》：https://bit.ly/2TlWjKk 《黄昏的颜色》：https://bit.ly/3fWkuXrPosted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Friday, June 4, 2021
翻译是文化的桥梁，一部作品被翻译成另一种语言，好比获得新生。
本届早报文学节，本地英文小说家、翻译家程异（Jeremy Tiang）将与城市书房创办人陈婉菁线上分享关于英培安作品的翻译与出版课题，希望能让大众对翻译有更深的认识。