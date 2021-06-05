6月5日谁来开门——艺人张智扬

【谁来开门？ —— 张智杨的私密空间】
演《新兵正传》爆红的张智杨 Tosh，在疫情期间演艺工作锐减，却让他投身商场，晋身服装店老板。让我们一窥Tosh的私人空间，了解他最近在忙什么。 * 座谈将以中文进行 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 - @早报娱乐 - @UFM100.3 - @96.3好FM - @UWeeklyPosted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Friday, June 4, 2021
人们在过去一年多的抗疫日子里经历了无数的跌宕起伏，有的须宅在家办公，有的面临被裁退，也有人有工开不得，可说是度日如年、五味杂陈。
新加坡书展2021推出“谁来开门？”午餐谈话性直播节目，九位各行各业的名人将说出他们的切身经历。他们包括前议员李美花、台湾导演彭文淳、美食博客欧倩慧（Miss Tam Chiak）、帅哥名厨胡敬恒、实践剧场艺术总监郭践红、新加坡华乐团副指挥倪恩辉，和本地艺人李凯馨、张智扬（Tosh）与赵彩菱都将分享如何在疫情下度日。
你们是否好奇多才多艺的艺人张智扬的书房 / 工作室里面到底长什么样？那就要锁定今天（6月5日）的直播。