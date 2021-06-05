亚非言、苏颖欣：语文孤岛、多元文化主义，以及《马来素描》的中译

亚非言、苏颖欣：超越多样性的呈现：语文孤岛、多元文化主义，以及《马来素描》的中译 英文眼下已经成为新加坡日常生活的强势语言。有别于一般译入英文的操作，其他民间语文所参与的翻译实践仍然至关重要。作为相对流通的叙事媒介，英文文学作品的翻译又能指涉哪些被掩埋的历史和当下的困境，以及可能的未来？ 新加坡作家亚非言（Alfian Sa’at）将连同他的著作《马来素描》中译本译者苏颖欣围绕小说集的双语实践，分享个人的创作动机，并就受众想象、公民参与，以及多元文化社群之建立等课题进行反思，亦期待同海内外的线上参与者交流。 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Friday, June 4, 2021

本地英、巫双语作家亚非言（Alfian Sa'at，前译亚菲言）的英文短篇小说集《马来素描》被本地作家黄凯德誉为本地过去十年最好的作品之一。

小说2012年由时代精神书屋（Ethos Books）推出本地版，2018年走出国界，由基地在美国纽约的Gaudy Boy出版国际版。2018年，台湾灿烂时光东南亚书店经由旅居台湾的新加坡历史学者蔡秀敏推荐，决定翻译，邀请马来西亚出生且有新加坡生活经验的苏颖欣执笔。四方文创出版繁体中文版后颇受好评，并获早报书选2020推荐，马来西亚华文媒体《星洲日报》书评专栏也曾专文讨论本书。

这场活动聚焦列入“早报书选2020”的英文微型小说集《马来素描》的中译本。新加坡作家亚非言（Alfian Sa’at）将连同中译本译者苏颖欣围绕小说集的双语实践，分享个人的创作动机，并就受众想象、公民参与，以及多元文化社群之建立等课题进行反思，亦期待同海内外的线上参与者交流。