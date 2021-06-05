骆以军：生命中某些微小、神秘的时光

【文学讲堂 —— 诗与小说及远方】生命中某些微小、神秘的时光 台湾作家骆以军通过三个自己发生的故事，既真实又奇幻，反射出生命中某些微小、神秘的时光，也因此反射出这个时代。 * 座谈将以中文进行 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 * 友谊书斋 —— 英培安系列： 《石头》：http://bit.ly/Yuyi_shitou 《阅读旅程》：http://bit.ly/Yuyi_ydlc 《黄昏的颜色 The Color of Dusk》：http://bit.ly/Yuyi_hhdys 《孤寂的脸》：http://bit.ly/Yuyi_gjdl 《画室（平装）》：http://bit.ly/Yuyi_hs 《骚动》：http://bit.ly/Yuyi_sd 《我与我自己的二三事》：http://bit.ly/Yuyi_wywzjd23s 《戏服》：http://bit.ly/Yuyi_xf 《瞧这个人》：http://bit.ly/Yuyi_qzgr * 友联书局 —— 英培安系列： 《石头》：https://bit.ly/2SLC2gQ 《不存在的情人》：https://bit.ly/3p9YlsP 《画室》：https://bit.ly/3wKlHrz 《骚动》：https://bit.ly/2TlWjKk 《黄昏的颜色》：https://bit.ly/3fWkuXr Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Saturday, June 5, 2021

在冠状病毒大瘟疫中写作，台湾作家骆以军说：“世界发生的这一切，太让人痛苦了，鲁迅、沈从文、张爱玲，他们在100年前绘下的那心灵痛苦，如今还是一样，像老昆德拉说的‘永劫回归’。但大瘟疫像是给人们这些分崩离析、神形俱裂，带来内心最灰暗的真相。”

这次早报文学节邀请骆以军演讲，他给出讲题“生命中某些微小、神秘的时光”，分享三个（当然不止三个）发生在自己身上，既真实又奇幻的故事，“或也因此反射出这个时代，某些短篇小说的创造与突围”。