骆以军：生命中某些微小、神秘的时光

发布 / 2021年6月5日 3:30 PM

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在冠状病毒大瘟疫中写作，台湾作家说：“世界发生的这一切，太让人痛苦了，鲁迅、沈从文、张爱玲，他们在100年前绘下的那心灵痛苦，如今还是一样，像老昆德拉说的‘永劫回归’。但大瘟疫像是给人们这些分崩离析、神形俱裂，带来内心最灰暗的真相。”

这次早报文学节邀请骆以军演讲，他给出讲题“生命中某些微小、神秘的时光”，分享三个（当然不止三个）发生在自己身上，既真实又奇幻的故事，“或也因此反射出这个时代，某些短篇小说的创造与突围”。

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