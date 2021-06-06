阿果：《不变的，一样的》新书发布会

【作家会客室】《不变的，一样的》新书发布会 本地插画家阿果新作，绘本《不变的，一样的》以单幅水彩插画的形式，捕捉了不同抗疫阶段下的生活面貌，记录下这一年来新加坡的抗疫点滴。 * 座谈将以中文进行 * 《不变的，一样的》这里买：友联书局：https://bit.ly/3ilHemv 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 - @早报娱乐 - @UFM100.3 - @96.3好FM - @UWeekly - @草根書室 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Saturday, June 5, 2021

本地插画家、作家阿果今年推出新绘本《不变的，一样的》，记录这一年来新加坡的抗疫点滴。书里的水彩插画，以单幅插画形式，按时间脉络捕捉抗疫不同阶段下的日常生活。

阿果创作这一系列插画的目的，是想告诉读者，“疫情突然来袭，久久不去，就算造成诸多改变，我们依然能过好日常生活。”

阿果有感而发道：“2020年的结束绝不是疫情的结束。希望新绘本能多少带给读者一点点感动及希望。”