阿果：《不变的，一样的》新书发布会

发布 / 2021年6月6日 10:30 AM

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本地插画家、作家今年推出新绘本《不变的，一样的》，记录这一年来新加坡的抗疫点滴。书里的水彩插画，以单幅插画形式，按时间脉络捕捉抗疫不同阶段下的日常生活。

创作这一系列插画的目的，是想告诉读者，“疫情突然来袭，久久不去，就算造成诸多改变，我们依然能过好日常生活。”

有感而发道：“2020年的结束绝不是疫情的结束。希望新绘本能多少带给读者一点点感动及希望。”

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